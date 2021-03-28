شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل ينتقد حسام البدري بسبب محمد النني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد الدكتور طه إسماعيل، الخبير الكروي، حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، وذلك بسبب جلوس محمد النني، لاعب خط وسط نادي أرسنال الإنجليزي، على مقاعد البدلاء في مباراة كينيا الماضية.

وقال طه إسماعيل، في تصريحات إذاعية: «محمد النني، يستحق التواجد بشكل أساسي مع المنتخب»، مؤكدًا :«اذا لم يكن اللاعب مصاب، فأنه لا يستحق الجلوس على مقاعد البدلاء، خاصة انه يقدم مستوى مميز مع فريقه هذا الموسم».

وأضاف: «مستوى النني، في الفترة الحالية مختلف كثيرًا عن فترة الأرجنتيني هيكتور كوبر، حيث أصبح اللاعب أكثر فاعلية من الناحية الهجومية».

وتابع: «لو كان حسام البدري، ليس لديه قناعة بتواجد محمد الننى، في التشكيل الأساسي للمنتخب، فلماذا أتى به من إنجلترا»، مضيفا :«النني يخوض منافسات أصعب من الدورى المصرى ويقدم أداء متميزًا وبالتالى يستحق التواجد في تشكيل الفراعنة».

ويستعد المنتخب الوطني لخوض مباراة جزر القمر، المقرر لها غدًا الإثنين على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الافريقية.

يذكر أن المنتخب الوطني تأهل إلى نهائيات كأس الامم الأفريقية، باحتلاله صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، ويأتي منتخب جزر القمر في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط وكينيا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط وتوجو في المركز الأخير برصيد نقطتين.