شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تأجيل بطولة عدن الرمضانية لكرة القدم الخماسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أقرت اللجنة الإشرافية على بطولة عدن الرمضانية لكرة القدم الخماسية للمؤسسات والشركات الحكومية و التجارية بالعاصمة المؤقتة عدنـ تأجيل البطولة الرمضانية لهذا العام و التي كان من المقرر ان تبدأ في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.



وأوضح مدير عام البنك الأهلي اليمني المشرف العام للبطولة الدكتور أحمد بن سنكر ان اللجنة الإشرافية، استجابت لتوجيهات اللجنة العليا للطوارئ، وللقرار الصادر من وزارة الشباب والرياضةـ بشأن تعليق الانشطة والفعاليات الرياضية تجنبا للإصابة بجائحة فيروس كورونا، وأقرت تأجيل انطلاق البطولة حتى زوال خطر الجائحة واستقرار الوضع الصحي بعد شهر رمضان المبارك.