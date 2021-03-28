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تأجيل بطولة عدن الرمضانية لكرة القدم الخماسية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أقرت اللجنة الإشرافية على بطولة عدن الرمضانية لكرة القدم الخماسية للمؤسسات والشركات الحكومية و التجارية بالعاصمة المؤقتة عدنـ تأجيل البطولة الرمضانية لهذا العام و التي كان من المقرر ان تبدأ في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير عام البنك الأهلي اليمني المشرف العام للبطولة الدكتور أحمد بن سنكر ان اللجنة الإشرافية، استجابت لتوجيهات اللجنة العليا للطوارئ، وللقرار الصادر من وزارة الشباب والرياضةـ بشأن تعليق الانشطة والفعاليات تجنبا للإصابة بجائحة فيروس ، وأقرت تأجيل انطلاق البطولة حتى زوال خطر الجائحة واستقرار الوضع الصحي بعد شهر رمضان المبارك.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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