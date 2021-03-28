شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح كبير لبطولة الاسكواش الأولى بالفجيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أسدل الستار على منافسات بطولة الاسكواش الأولى بالفجيرة، والتي نظمها «تنس وكنتري كلوب الفجيرة» يومي الجمعة والسبت الماضيين على استاد محمد بن راشد الدولي للتنس الأرضي بالفجيرة، بمشاركة 32 لاعباً ولاعبة من مختلف الجنسيات وبمعدل 64 مباراة، استطاع خلالها الثنائي محمد جهانكير خان ويحيى القباني الظفر بالمركز الأول وحل كل من تيا بيليموريا وبيتر سكايز في المرتبة الثانية..

وقام الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير دائرة حكومة الفجيرة الإلكترونية، بافتتاح البطولة في يومها الأول وتكريم الرعاة والمشاركين، وأثنى على الاقبال الكبير الذي شهدته البطولة في نسختها الأولى والجهود المبذولة من اللجنة المنظمة.

وأعرب عبد الغفور بهروزيان، رئيس مجلس إدارة تنس وكنتري كلوب الفجيرة، عن سعادته بالتنافس القوي الذي قدمه المشاركون والإقبال والمتابعة الجماهيرية الغفيرة، مما يبشر بتنظيم العديد من البطولات مستقبلاً والتشجع على ممارسة لعبة الاسكواش، كونها رياضة تربط المهارات العقلية والبدنية والتقنية معاً.

وأكدت هانية ريجي مدير التسويق في نادي الفجيرة للتنس، أن الهدف الأساسي من البطولة تعزيز شغف محبي رياضة الاسكواش ونشر اللعبة بالفجيرة والمنطقة الشرقية، معربة عن اعتزاها بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة الأولى.