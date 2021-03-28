شكرا لقرائتكم خبر عن مجواير يؤكد قدرته على الاستمرار رغم كثافة جدول المباريات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

أكد هاري مجواير مدافع منتخب إنجلترا ونادي مانشستر يونايتد، قدرته على الاستمرار حتى نهاية الموسم، رغم خوضه الكثير من المباريات مع ناديه المنافس في الدوري المحلي الممتاز لكرة القدم، ومنتخب بلاده في الموسم الحالي.

وشارك مجواير (28 عاماً) في 44 مباراة مع مانشستر يونايتد في كل المنافسات هذا الموسم، كما خاض أربع مباريات دولية مع المنتخب الإنجليزي.

وأمام يونايتد تسع جولات متبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أنه يشارك في الدوري الأوروبي قبل انطلاق بطولة أوروبا في يونيو/حزيران المقبل.

وعن ذلك قال مجواير: «لم يسبق لي أن فكرت في التعرض للإجهاد. لا أحب الأفكار السلبية، وأنا إيجابي دائماً. أعمل بكل جد عندما أكون بعيداً عن المباريات، واهتم بشؤوني المعنوية والبدنية، وأشعر بأنني على ما يرام».

وأضاف: «بالتأكيد هذه مباريات كثيرة، وأنا ألعب كل ثلاثة أو أربعة أيام مع النادي. أعتقد أن الجانب الأصعب يتمثل في عدم التدرب كثيراً، وعدم خوض مباريات قصيرة مركزة. شاركت في 48 مباراة، وأشعر بأنني في حالة جيدة، ومن ثم فإنني أشعر بأنني قادر تماماً على الوفاء بالتزاماتي خلال ما تبقى من الموسم».

وفي تصفيات كأس العالم، يواصل منتخب إنجلترا مسيرته، وسيلتقي في وقت لاحق الأحد مع نظيره الألباني، ثم يستضيف منتخب بولندا الأربعاء المقبل.