«أولمبياد طوكيو».. شوقي غريب يحدد 3 شروط لضم صلاح وثنائي الأهلي والزمالك للمنتخب الأولمبي

الشارقة - اميمة ياسر - حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب، 3 شروط لضم ثلاثي الكبار، الذي يشارك مع الفراعنة بدورة الألعاب الأولمبية للكبار، التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبلين.

واتفق شوقي غريب مع مساعديه على ضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي للمنتخب الأولمبي، في أولمبياد طوكيو بشرط موافقة ناديه، وكذلك الألماني يورجن كلوب المدير الفني، على السماح له بالتواجد مع الفراعنة في هذا المحفل الدولي، فضلا عن رغبة النجم المصري في التواجد مع المنتخب. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".



كما اتفق شوقي غريب على أن باب المنتخب الأولمبي، مفتوح لحارس النادي الأهلي محمد الشناوي وكذلك طارق حامد لاعب خط وسط الزمالك أو أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي، أو غيرهم بشرط الاستمرار في التألق مع أنديتهم والرغبة القوية في تحقيق إنجاز تاريخي لمصر بالدورة الأولمبية، حال الاستعانة بخدماتهم.



علق شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، على ما تردد بشأن اعتراض لاعبي المنتخب الأولمبي على ضم الثلاثي الكبار للقائمة النهائية التي تشارك بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو قائلا: «اللاعب لاعب ومفيش حد بإمكانه يعترض، ولو اللاعب تخطى حدوده كلاعب، نقعد في بيوتنا ونبطل تدريب، والقائمة المبدئية التي أرسلناها للاتحاد الدولي بها 70 لاعبا ما بين كبار وصغار، احتفظ بالأسماء لنفسي، وفي النهاية سأسافر بـ 24 لاعباً منهم 4 احتياطيين سواء كانوا صغار أو كبار».

وأضاف شوقي غريب في المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء الماضي على هامش المعسكر المفتوح للمنتخب الأولمبي بالقاهرة: ننتظر موعد القرعة يوم 21 إبريل المقبل من أجل مخاطبة نادي يلعب فيه أي لاعب محترف سواء محمد صلاح أو غيره، لكي نقدم للنادي ملف كامل عن المنتخب الأولمبي وكل ما يخصه من برنامج الإعداد والمباريات وموعد البطولة، سواء للمحليين أو المحترفين، الظهور بشكل مشرف وتحقيق إنجاز في الأولمبياد هو هدف دولة واختيارنا لأي لاعب هيكون قرار فني لكن قرار الموافقة يخص النادي الذي سنرسل له اسم اللاعب الذي نرغب في ضمه.