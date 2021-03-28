شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وجزر القمر فى تصفيات امم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام مباراة منتخب مصر وجزر القمر غداً الاثنين باستاد القاهرة الدولي فى ختام التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، والتى حسمها المنتخبات بالتأهل للبطولة رسمياً.

موعد مباراة منتخب مصر و جزر القمر

تنطلق مباراة منتخب مصر و جزر القمر فى السادسة مساءً باستاد القاهرة الدولي دون حضور جماهيرى.

وقرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى نقل مران الفراعنة اليوم إلى بتروسبورت بدلا من استاد القاهرة الدولى، بسبب إقامة مران منتخب جزر القمر فى نفس توقيت مران المنتخب.

ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل مع كينيا إلى 9 نقاط متساويا مع جزر القمر، بينما رفع منتخب كينيا رصيده إلى 4 نقاط، ويتبقى لمنتخب مصر مباراة واحدة بالتصفيات أمام جزر القمر الاثنين المقبل ستكون على صدارة المجموعة بعد ضمان المنتخبين التأهل رسميا.

ويحصل كل لاعب بالمنتخب الوطنى على مكافأة 200 ألف جنيه، بعد التأهل رسميا لأمم أفريقيا 2022 على خلفية التعادل الإيجابى مع كينيا بالعاصمة نيروبى 1-1 فى الجولة الخامسة من التصفيات.

وتنص لائحة المنتخب على حصول كل لاعب على إجمالى المكافآت التى حصل عليها اللاعبون عقب كل مباراة فى حالة التأهل لأمم أفريقيا فى نهاية المشوار، ليحصل كل لاعب على 200 ألف جنيه.