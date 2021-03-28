شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر مستجدات مستشفى الأهلي وموعد عودة المصابين للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى فريق الأهلى غياب أكثر من لاعب للإصابة خلال الفترة الحالية، ما بين إصابات طويلة فى مدة الغياب أو قصيرة، ومنهم من اقترب من العودة ومنهم من يحتاج فترة تأهيل قبل العودة.

ويتواجد فى مستشفى الأهلي أكثر من لاعب، مثل على معلول وكريم نيدفيد ومحمد محمود ومحمود متولى وحمدى فتحى، فيما عاد وليد سليمان للتدريبات وأصبح جاهزا للمشاركة فى المباريات.

ويعانى على معلول من مزق فى العضلة الخلفية ويحتاج 20 يوماً قبل العودة، ومن المنتظر أن يكون جاهزاً للمشاركة فى المباريات فى منتصف أبريل المقبل، حيث سيغيب عن مباراتى فريقه ضد المريخ السودانى وسيمبا التنزانى بدور المجموعات الأفريقي.

فيما اقترب كريم نيدفيد من العودة للأهلي ومن المتوقع يكون جاهزاً للمشاركة فى التدريبات الجماعية عقب عودة البعثة الحمراء من السودان بعد مواجهة المريخ بالجولة الخامسة من دور المجموعات الأفريقي.

أما محمود متولى فيحتاج من 3 إلى 4 أسابيع ليتمكن من المشاركة فى المباريات، وقد يعود فى منتصف أبريل المقبل أو فى النصف الثانى من الشهر على أقصى تقدير.

ويحتاج محمد محمود لفترة من أسبوعين إلى 3 أسابيع ليصبح جاهزاً للمشاركة فى التدريبات الجماعية، ومن بعدها دخول قائمة فريقه لخوض المباريات الرسمية.

وأخيرا يغيب حمدى فتحى عن الأهلى لمدة شهرين بعد إصابته بكسر فى ذراعه خلال مشاركته فى مباراة المنتخب الوطنى ضد كينيا، بينما أصبح وليد سليمان جاهزا لمشاركة فى المباريات ونفس الوضع بالنسبة لأيمن أشرف.