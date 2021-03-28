شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الأوليمبى يستضيف البطولة العربية للرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حازم حسنى رئيس إتحاد الرماية عن استضافة مصر للبطولة العربية خلال الفترة من 1 وحتى 11 يونيو المقبل، مشيرا إلى أن نادى صيد أكتوبر يستضيف منافسات الخرطوش، فيما تقام منافسات ضغط الهواء بالمركز الأولمبى بالمعادى.

وقال حازم حسنى، فى تصريحات صحفية، إن الاتحاد العربى للرماية أخطر الاتحاد المصرى بتعليمات تنظيم البطولة، مشيرا إلى أن الدول سترسل طلبات المشاركة خلال الأيام المقبلة لتحديد أعداد المشاركين.

ونجحت مصر مؤخرا فى تنظيم بطولة العالم وسط إشادات دولية واسعة، حيث أعرب فلاديمير ليسن رئيس الاتحاد الدولى للرماية عن سعادته البالغة وتهنئته بنجاح مصر فى استضافة بطولة العالم الأخيرة للرماية، فى ظل جائحة كورونا لترسل رسالة إيجابية إلى العالم أجمع بقدرة مصر على استضافة أقوى البطولات وتظهر مدى قوتها وجاهزيتها لذلك.

وأكد رئيس الاتحاد الدولى للرماية أن نجاح مصر فى استضافة بطولة العالم الأخيرة للرماية فى ظل هذه الظروف الصعبة كان له بالغ الأثر فى إسناد مهمة استضافة بطولة كأس العالم للرماية 2022، فى ظل الجهود والتنسيق الدائم والملموس من وزير الشباب والرياضة.

وأضاف فلاديمير ليسن أن الاتحاد الدولى كان على ثقة تامة وتفاؤل بنجاح مصر فى استضافة بطولة العالم للرماية، والتى تعتبر أول بطولة للاتحاد الدولى تم تنظيمها منذ بداية جائحة كورونا وهو أمر عظيم، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد كثيرا من التنسيق بين الاتحاد الدولى والاتحاد المصرى للرماية، مشيدا بالنقاش الذى دار حول دور مصر فى تطوير اللعبة.