شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعد أيمن حفنى بالمشاركة مع الزمالك ويستشهد بعبد الشافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى أيمن حفنى، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، وعدًا من الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى، بالمشاركة مع الفريق الأبيض خلال المرحلة المقبلة، حيث أكد المدير الفنى للاعب أنه سيحصل على فرصة حقيقية فى العودة للظهور مع الفارس الأبيض.

وتحدث كارتيرون مع أيمن حفنى مطالبه ببذل قصارى جهده فى التدريبات والعمل على رفع معدل لياقته البدنية، مشيرًا إلى أنه لا ينظر إلى عامل السن وإن أهم شيئ العطاء داخل المستطيل الأخضر.

واستشهد الفرنسى باتريس فى حديثه مع أيمن حفنى بإنه لا ينظر لعامل السن، بمحمد عبد الشافى الظهير الأيسر صاحب الـ 35 عامًا، لافتًا إلى أن "شيفو" سيعود للتشكيلة الأساسية للزمالك رغم كبر سنه وعودته من الإصابة، إلا إن اللاعب استطاع أن يثبت جدارته فى التدريبات والعودة لمركزه فى التشكيل.

وأكد كارتيرون لأيمن حفنى صاحب الـ 35 عامًا، أنه فى حاجة لخدماته خلال الفترة المقبلة، مشددًا على اللاعب ضرورة الجاهزية من الناحية الفنية والبدنية، قبل منحه الضوء الأخضر بالظهور مع الفريق، مشيرًا إلى أنه لن يتعامل مع اللاعبين وفق أسمائهم أو مراكزهم، بل سيكون الخيار الأول للاعب الأجهز والذى سيحقق الإفادة للفريق، بغض النظر عن عمره.

ويستعد الزمالك لمباراة مولودية الجزائر يوم 3 إبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا، بالعاصمة الجزائرية، حيث يحتاج الأبيض لضرورة تحقيق الفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالى بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراتى الجولتين الخامسة والسادسة أمام الزمالك والترجى ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثانى المجموعة برفقة الترجى الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض فى الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.