شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مباريات المصرى أمام الأهلي والإسماعيلي لبرج العرب بدلاً من الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم نقل مباريات المصرى مع طلائع الجيش والإسماعيلى والأهلي إلى ملعب برج العرب بدلاً من استاد الإسكندرية، في بطولة الدورى الممتاز.وأوضحت إدارة المسابقات أن هذا القرار يأتي بعد الحصول على الموافقة بإقامة مباريات المصرى باستاد برج العرب.

ويلتقى المصرى مع طلائع الجيش فى السابعة مساء السبت الثالث من أبريل بالجولة الـ17 من بطولة الدوري، ثم يحل ضيفا على الإسماعيلى بالجولة الـ18 الأربعاء 7 أبريل فى التاسعة مساء، ويستضيف الأهلى فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء 27 أبريل ضمن مؤجلات الجولة الـ15.