شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. يوسف محمد وعلى قنديل أول الحكام العرب فى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضم التحكيم العربى الكثير من الكوادر المتميزة، وذلك ليس من فراغ، بل منذ عشرات السنين، فهناك من حملوا راية العرب بالمحافل الدولية، وكان أول ظهور للتحكيم العربى فى بطولات كأس العالم لأول مرة عام 1934 بأول نسخ البطولة، وكان يوسف محمد أول حكم عربى ومصرى يدير نهائيات كأس العالم كحكم راية.

يوسف محمد تولى منصب سكرتير عام نادى الزمالك، وأسند له الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" المشاركة التحكيمية فى لقاء منتخبى تشيكوسلوفاكيا ضد سويسرا فى ربع النهائى حاملا للراية، والتى انتهت لصالح الأولى بنتيجة 3-2، وانتهت هذه النسخة من كأس العالم بتتويج المنتخب الإيطالى باللقب بعد الفوز 2/1 بالوقت الإضافى.

وفيما يخص حكام الساحة فتولى على قنديل إدارة لقاء منتخبى تشيلى وكوريا الشمالية فى مونديال عام 1966 كأول حكم عربى يدير المباراة بالصافرة التحكيمية وانتهت بالتعادل بهدف لكل منهما وأقيم اللقاء بمدينة ميدلسبرة، وتوج بلقب المونديال فى هذه النسخة المنتخب الإنجليزى بعد الفوز على نظيره الألمانى بنتيجة 4/2، باللقاء الذى أقيم على ملعب ويمبلى بالوقت الإضافى بعد أن انتهى الوقت الأصلى بالتعادل بهدفين لكل من المنتخبين.