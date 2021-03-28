شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي الاتحاد السكندري في القاهرة استعدادًا لمواجهة المقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل الثنائي داميان لوي وروماريو وليامز، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، إلى القاهرة، اليوم الأحد، من أجل الانتظام في تدريبات فريق زعيم الثغر.

ويأتي ذلك بعد مشاركتهما مع منتخب جامايكا، في مباراة الولايات المتحدة الأمريكية، التي فازت بها أمريكا بأربعة أهداف مقابل هدف.

ومن المقرر أن يشارك الثنائي الدولي الجامايكي في تدريبات الاتحاد السكندري اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، المقرر إقامتها 5 إبريل المقبل، ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

يُذكر أن الفريق السكندري يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة، جمعها من الفوز في 7 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وتعرض للهزيمة في 5، أحرز لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه مثلها.