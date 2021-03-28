شكرا لقرائتكم خبر عن عظيمة يصل القاهرة ويجتمع مع مجلس المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد اللواء محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة نادي المقاصة، والنائب وليد هويدي مدير الكرة، جلسة مع محمد عبدالعظيم «عظيمة» المدير الفني الجديد لفريق الكرة بالمقاصة غدا بحضور المهندس أحمد عبدالخالق المشرف على الكرة، وذلك لوضع خريطة العمل للمرحلة المقبلة.

وأكد الدكتور عصام سراج الدين المتحدث الرسمي للنادي ومستشار التسويق والتعاقدات أن الكابتن عظيمة وصل صباح اليوم إلى القاهرة، وسيجتمع غدا مع مسؤولي المقاصة للاتفاق على خطة العمل الخاصة بالمرحلة المقبلة من أجل الحفاظ على مسيرة الفريق في المنافسة في المربع الذهبي للدوري مع الكبار.

وأشار سراج إلى أن عظيمة سيحدد موعد نزوله التدريبات خلال الاجتماع وقد يبدأ التدريب من غد الاثنين بعد الاجتماع مباشرة أو يبدأ التدريب بعد غد الثلاثاء على أقصى تقدير، استعدادا لمباراة سموحة المقرر إقامتها الجمعة المقبل ضمن الجولة الـ 17 للدوري.