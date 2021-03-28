شكرا لقرائتكم خبر عن عظيمة يصل القاهرة ويجتمع مع مجلس المقاصة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد اللواء محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة نادي المقاصة، والنائب وليد هويدي مدير الكرة، جلسة مع محمد عبدالعظيم «عظيمة» المدير الفني الجديد لفريق الكرة بالمقاصة غدا بحضور المهندس أحمد عبدالخالق المشرف على الكرة، وذلك لوضع خريطة العمل للمرحلة المقبلة.
وأكد الدكتور عصام سراج الدين المتحدث الرسمي للنادي ومستشار التسويق والتعاقدات أن الكابتن عظيمة وصل صباح اليوم إلى القاهرة، وسيجتمع غدا مع مسؤولي المقاصة للاتفاق على خطة العمل الخاصة بالمرحلة المقبلة من أجل الحفاظ على مسيرة الفريق في المنافسة في المربع الذهبي للدوري مع الكبار.
وأشار سراج إلى أن عظيمة سيحدد موعد نزوله التدريبات خلال الاجتماع وقد يبدأ التدريب من غد الاثنين بعد الاجتماع مباشرة أو يبدأ التدريب بعد غد الثلاثاء على أقصى تقدير، استعدادا لمباراة سموحة المقرر إقامتها الجمعة المقبل ضمن الجولة الـ 17 للدوري.
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