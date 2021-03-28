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الزمالك يجهز المثلوثي لمواجهة المولودية ببرنامج تأهيلي خاص

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعي المقام اليوم الأحد، على ستاد عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وخاض حمزة المثلوثي مجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة الالعاب البدنية بالنادي «الجيم»، تحت إشراف اخصائي التأهيل.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر، في المباراة المقرر لها يوم ٣ أبريل المقبل، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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