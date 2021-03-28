شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز المثلوثي لمواجهة المولودية ببرنامج تأهيلي خاص والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعي المقام اليوم الأحد، على ستاد عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.
وخاض حمزة المثلوثي مجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة الالعاب البدنية بالنادي «الجيم»، تحت إشراف اخصائي التأهيل.
ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر، في المباراة المقرر لها يوم ٣ أبريل المقبل، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
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