شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك اليوم: تدريبات بدنية لرباعي حراسة المرمى.. وكارتيرون يصحح الأخطاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع الرباعي محمد أبو جبل، ومحمد عواد، وأحمد نادر السيد، والسيد عطية، حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمجموعة تدريبات بدنية شاقة تحت إشراف أوليفيرا، مدرب الحراس، خلال المران المقام حاليا على ستاد عبداللطيف أبورجيلة.

وشهد مران الحراس مجموعة من التدريبات البدنية بالكرة ودون الكرة، وبعدها أدى رباعي حراسة المرمى تدريبات فنية.

وخضع الرباعي لوحدة تدريبية للتعامل مع الكرات العرضية، بالإضافة إلى التسديد من داخل وخارج منطقة الجزاء.

خاض لاعبو الزمالك مران كرة يد تحت إشراف فرناندو مدرب الأحمال، على هامش المران الجماعي، وقسّم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين وأدت كل مجموعة مران كرة يد؛ وذلك لرفع حالة التركيز لدى اللاعبين بجانب سرعة رد الفعل.

كما قسّم الجهاز الفني بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، وركز على التمريرات السريعة من لمسة واحدة، وقام المدير الفني بإيقاف المران أكثر من مرة لمنح التعليمات للاعبين وتصحيح الأخطاء.

وخضع لاعبو الزمالك لفقرة فنية خاصة، ركز خلالها كارتيرون على تدريب اللاعبين في موقف لاعب ضد لاعب، بالإضافة إلى التدريب على استخلاص الكرة، والضغط على المنافس.

ويحل الزمالك ضيفا على مولودية الجزائر في المباراة المقرر لها 3 أبريل المقبل، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.