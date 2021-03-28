شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الفتوح يتماثل للشفاء ويشارك في مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وتعافى فتوح من الإصابة بنزلة برد التي تعرض لها مؤخرا وتسببت في استبعاده من معسكر المنتخب الوطني، وكان اللاعب قد أدى تدريبات تأهيلية قبل الانضمام إلى المران الجماعي للفريق.

ويستعد الفريق لمواجهة مولودية الجزائر، في المباراة المقرر لها يوم ٣ أبريل المقبل، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.