شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من طارق يحيي على تراجع مستوي «زيزو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طارق يحيى رئيس قطاعات الناشئين في نادي الزمالك، إنه يثق في قدرات لاعبي النادي على تحقيق الإنجاز، كما أشاد بقدرات أحمد سيد زيزو مشيرا إلى أنه ولاعبي الفريق لديهم إمكانيات تؤهلهم للعودة بقوة.

وأضاف يحيى في تصريحات إذاعية: «الأمور تسير على ما يرام في الزمالك حسبما نعلم، وبالتأكيد توقف الدوري أمر جيد، لكن كارتيرون لن يستغرق وقتا بحكم أنه تواجد مع الفريق من قبل، وأعتقد أيضا أنه وضع يديه على مشاكل الفريق، وأتمنى أن تصبح الأمور أفضل في الفترة القادمة».



أكمل: «الزمالك في الصدارة محليا، أما في دوري الأبطال نتمنى أن نؤدي ما علينا في مباراتي مولودية الجزائر وتونجيت، وننتظر نتيجة مباراة الترجي والمولودية على أحر من الجمر».

وتابع طارق يحيى: «ثق أن لاعبينا قادرون على تحقيق إنجاز، وتذكر ما فعله أوباما في مباراة بترو أتلتيكو، وفزنا بلقب الكونفدرالية، أتمنى أن نستعيد هذه الذكريات».

وبسؤاله عن أحمد سيد زيزو قال: «لا يوجد لاعب في الدنيا يريد أن يؤدي بشكل غير جيد، أو تكون صورته سيئة أمام ناديه وجماهيره».

وأردف: «لكنها ظروف خارجة عن الإرادة نفسيا أو لا يتدرب جيدا أو مجهد».