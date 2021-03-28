شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يرد على أزمة حمدي فتحي وأيمن أشرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد حسام البدري المدير الفني للمنتخبنا الوطني الكروي الأول مؤتمر صحفي اليوم الأحد علي هامش المران الذي سيؤديه المنتخب استعداداً لمواجهة جزر القمر.

ويلتقي منتخبنا الوطني لكرة القدم " الأثنين " مع نظيره جزر القمر ضمن مباريات الجولة الأخيرة للتصفيات الافريقية المؤهلة لبطولة الأمم الافريقية المقررة 2022 في الكاميرون.

وأعلن حسام البدري، انه سيرد علي كافة التساؤلات التي طرحت علي الساحة خلال الفترة الأخيرة وابرزها الرد علي موقف المنتخب من إصابة ثنائي الأهلي ايمن اشرف وحمدي فتحي.

فيما سيتطرق حسام البدري المدير الفني للمنتخب خلال المؤتمر الصحفي لكافة الصعوبات التي واجهت المنتخب قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية والمقررة في الكاميرون 2022.