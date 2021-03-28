شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة المنتخب قبل مواجهة جزر القمر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو المنتخب الوطني استعدادًا لمواجهة جزر القمر، في ختام التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، سلبية نتائجها لجميع أعضاء الفريق الوطني.
ويختتم المنتخب الوطني اليوم الاثنين، تدريباته على ملعب بتروسبورت استعدادًا لمواجهة جزر القمر، في المباراة التي ستجمعهما ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.
وتأهل المنتخب الوطني إلى أمم إفريقيا الكاميرون 2021، بعد التعادل أمام كينيا، واعتلائه صدارة المجموعة، برصيد 9 نقاط.
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