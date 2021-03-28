شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة المنتخب قبل مواجهة جزر القمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو المنتخب الوطني استعدادًا لمواجهة جزر القمر، في ختام التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، سلبية نتائجها لجميع أعضاء الفريق الوطني.

ويختتم المنتخب الوطني اليوم الاثنين، تدريباته على ملعب بتروسبورت استعدادًا لمواجهة جزر القمر، في المباراة التي ستجمعهما ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.

وتأهل المنتخب الوطني إلى أمم إفريقيا الكاميرون 2021، بعد التعادل أمام كينيا، واعتلائه صدارة المجموعة، برصيد 9 نقاط.