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مبابي يرفض المشاركة مع منتخب فرنسا في الأولمبياد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر كيليان مبابي، جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عدم المشاركة مع منتخب فرنسا في أولمبياد طوكيو.


وأكدت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، أن كيليان مبابي، قرر عدم المشاركة مع منتخب بلاده في أولمبياد طوكيو، من أجل التركيز على دراسة العروض المقدمة له، بعدما قرر الرحيل عن نادي باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الجاري

واوضحت الصحيفة أن منتخب فرنسا، سيفتقد أحد أهم لاعبيه في الأولمبياد المقبلة، بعد قرار مبابي، بعدم المشاركة.

ودخلت العديد من الأندية الأوروبية في صراع من أجل التعاقد مع مبابي، في الميركاتو الصيفي المقبل، على رأسها وبرشلونة ومانشستر سيتي.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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