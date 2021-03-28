شكرا لقرائتكم خبر عن مبابي يرفض المشاركة مع منتخب فرنسا في الأولمبياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر كيليان مبابي، جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عدم المشاركة مع منتخب فرنسا في أولمبياد طوكيو.



وأكدت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، أن كيليان مبابي، قرر عدم المشاركة مع منتخب بلاده في أولمبياد طوكيو، من أجل التركيز على دراسة العروض المقدمة له، بعدما قرر الرحيل عن نادي باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الجاري

واوضحت الصحيفة أن منتخب فرنسا، سيفتقد أحد أهم لاعبيه في الأولمبياد المقبلة، بعد قرار مبابي، بعدم المشاركة.

ودخلت العديد من الأندية الأوروبية في صراع من أجل التعاقد مع مبابي، في الميركاتو الصيفي المقبل، على رأسها ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي.