شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تحسم مصير «السومة» مع أهلي جدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية سعودية أن السوري عمر السومة، مهاجم فريق أهلي جدة الأول لكرة القدم، خضع في جدة أمس للكشف الطبي بـالأشعة على العضلة الخلفية، وذلك بعد أن تعرض للإصابة مع منتخب بلاده الذي يجري حاليًا معسكرًا خارجيًا في مملكة البحرين، تزامنًا مع أيام “فيفا”.

وقالت الصحيفة، أن نتائج الأشعة التي ستظهر اليوم ستحدد البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له السومة تحت إشراف المصري خالد محمود طبيب الفريق الأول.

يذكر أن عمر السومة كان قد جدد عقده مع نادي أهلي جدة خلال الفترة الأخيرة، بعد التقارير التى كانت قد أثيرت حول رحيله إلى صفوف الأهلي المصري.