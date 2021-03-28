شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر على موعد السفر إلى الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقرت اللجنة المؤقتة التي تدير نادى الزمالك، برئاسة عماد عبدالعزيز، بعد الاتفاق مع الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الجزائر، يوم الخميس المقبل، لمواجهة مولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا.

وكانت اللجنة المؤقتة برئاسة عماد عبدالعزيز قد قررت سفر بعثة الفريق إلى الجزائر عبر طائرة خاصة، حرصا على عدم تعرض اللاعبين للإرهاق، خصوصا اللاعبين الدوليين بعد خوضهم مباراتين وسفر مع المنتخبات سواء كانوا الدوليين المصريين أو فرجانى ساسى وسيف الدين الجزيرى مع المنتخب التونسى.

ويخضع الفريق لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد يوم الثلاثاء المقبل، وذلك تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، والتى سيتحدد من خلالها اللاعبين الذين سيتواجدون في قائمة الفريق لمواجهة مولودية الجزائر.

ويواصل فريق الزمالك استعداداته الأخيرة لمواجهة مولودية الجزائر، المقرر إقامتها يوم 3 أبريل المقبل، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج الزمالك للفوز على بطل الجزائر في عقر داره ولا بديل عنه، من أجل العودة للمنافسة على تذكرة التأهل إلى الدور ربع النهائي، ثم الفوز على تونجيت السنغالى في القاهرة، مع فوز الترجى التونسى على مولودية الجزائر في الجولة الأخيرة، حيث يحتاج فريق المولودية نقطة وحيدة من مباراتين ليتأكد صعوده رفقة الترجى التونسى للدور ربع النهائى.