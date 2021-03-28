شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك اليوم: كارتيرون يجتمع مع الجهاز واللاعبين.. وتدريبات بدنية مكثفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع معاونيه على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وجاءت الجلسة من أجل مناقشة آخر الاستعدادات الخاصة بالفريق قبل مواجهة مولودية الجزائر في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعقب جلسة الجهاز الفني، عقد كارتيرون جلسة سريعة مع لاعبي الزمالك قبل انطلاق المران الجماعي، حرص خلالها كارتيرون على شرح العديد من الأفكار الفنية للاعبين من أجل تنفيذها في المران، استعدادا للمواجهة الهامة أمام مولودية الجزائر.

وخضع لاعبو الزمالك لفقرة تدريبات تأهيلية بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي، قبل انطلاق المران الجماعي، وفضل فرناندو مدرب الأحمال أداء اللاعبين للإطالات بمجمع الصالات قبل بدء التدريبات الجماعية، حيث يسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة كارتيرون، إلى الوصول باللاعبين لأعلى معدلات اللياقة البدنية استعدادا للفترة المقبلة.

وأدى لاعبو الزمالك فقرة تدريبات بدنية قوية على هامش المران وتولى فرناندو مدرب الأحمال الإشراف على تدريب اللاعبين وسط متابعة من كارتيرون.

وبدأ المران بسباق سرعات، وبعدها أدى اللاعبون تدريبات بدنية بالكرة.

ويواصل فريق الزمالك استعداداته الأخيرة لمواجهة مولودية الجزائر، المقرر إقامتها يوم ٣ أبريل المقبل ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.