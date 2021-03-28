رسمياً .. إشهار 9 مراكز شباب جديدة فى الإسكندرية ترفع الحصيلة لـ60 (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلمت الدكتور صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، اليوم الأحد مندوبى 9 مراكز شباب جرى إشهارها رسمياً وفقا للإجراءات القانونية الواجب اتباعها في إطار قانون الشباب رقم ٢١٨ لسنة ٢٠١٨، الموافقات اللازمة.

وضمت المراكز المشهرة حديثاً، سيدنا هارون والقرية الرابعة وسيدنا داود ومركز شباب الوفاء ومركز شباب البصرة ومركز شباب سيدنا اسحاق ومركز شباب مصطفى كامل ومركز شباب سند بالنهضة ومركز شباب بغداد وقرية المسيرى.

تسلم الموافقات مندوبى المراكز وهم، جمال أحمد عبدالله ممثل مركز شباب سيدنا هارون، واسامه عبدالسميع ممثل سيدنا داود، ومحمد محمود عبدالجواد ممثل مركز شباب بغداد، وعصام ابو السعود امين ممثل مركز شباب قريه مصطفى كامل، ومطاوع حمدى عباس ممثل مركز شباب قرية البصره، وعبداللطيف محمد ابو المعاطى ممثل مركز شباب الوفاء، ومسعد عبدالموجود عبدالباسط ممثل مركز شباب سند، وعرفه سعيد سالم ممثل مركز شباب سند، ومحمد صابر عبدالحميد مركز شباب قرية المسيري.

وعقب تسلم الاشهارات عقدت «صفاء»، اجتماعاً بالمندوبين، أكدت خلاله أن المديرية سعت جاهدة لإشهار هذه المراكز رغم الصعوبات وذلك لوجودها في قرى أشد احتياجا للأنشطة الرياضية ووصول الانشطه المختلفه إلى تلك القرى قد يخلق لنا لاعبين محترفين.

وقالت إنها سعيدة لاشهار تلك المراكز داعية للبدء فورا في تنفيذ بعض الأنشطة بالجهود الذاتيه، مشيرة إلى أنه بإشهار التسع مراكز يصبح عدد مراكز الشباب في الإسكندرية ٦٠ مركز، مضيفة أن المراكز الجديدة التي تم إشهارها تقع في منطقة العامرية التي تعد من الأماكن المحرومة المترامية الأطراف.

بدورهم قدم مندوبي مراكز الشباب المشهرة الشكر للدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزاره،على دعمها الدائم وسعيها لسرعة إشهار تلك المراكز ووعدها بتقديم أقصى جهد لتكون تلك المراكز إضافة جديدة للهيئات الشبابية بعروس البحر الابيض وحيث تقع هذه المراكز في مناطق أشد احتياجا إلى الانشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية.

رسمياً .. اشهار 9 مراكز شباب جديدة فى الإسكندرية ترفع الحصيلة لـ60

رسمياً .. اشهار 9 مراكز شباب جديدة فى الإسكندرية ترفع الحصيلة لـ60

رسمياً .. اشهار 9 مراكز شباب جديدة فى الإسكندرية ترفع الحصيلة لـ60

رسمياً .. اشهار 9 مراكز شباب جديدة فى الإسكندرية ترفع الحصيلة لـ60

رسمياً .. اشهار 9 مراكز شباب جديدة فى الإسكندرية ترفع الحصيلة لـ60

رسمياً .. اشهار 9 مراكز شباب جديدة فى الإسكندرية ترفع الحصيلة لـ60

رسمياً .. اشهار 9 مراكز شباب جديدة فى الإسكندرية ترفع الحصيلة لـ60

رسمياً .. اشهار 9 مراكز شباب جديدة فى الإسكندرية ترفع الحصيلة لـ60

رسمياً .. اشهار 9 مراكز شباب جديدة فى الإسكندرية ترفع الحصيلة لـ60

رسمياً .. اشهار 9 مراكز شباب جديدة فى الإسكندرية ترفع الحصيلة لـ60

رسمياً .. اشهار 9 مراكز شباب جديدة فى الإسكندرية ترفع الحصيلة لـ60

رسمياً .. اشهار 9 مراكز شباب جديدة فى الإسكندرية ترفع الحصيلة لـ60