الأولمبية تهنىء اتحاد السباحة وفريدة عثمان بذهبيات بطولة أمريكا الدولية ISCA

شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تهنىء اتحاد السباحة وفريدة عثمان بذهبيات بطولة أمريكا الدولية ISCA والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب التهنئة لاتحاد السباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس على التألق للسباحة فريدة عثمان وتحقيقها أربع ميداليات ذهبية خلال مشاركتها في بطولة أمريكا الدولية ISCA.
وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن سعادته بالنتائج المميزة التي حققتها السباحة المصرية فريدة عثمان والتأهل لأولمبياد طوكيو وسط مشاركة من أفضل السباحات في بطولة أمريكا الدولية ISCA.
حققت فريدة عثمان أربع ميداليات ذهبية في البطولة في سباقات 100 متر حرة و100 متر فراشة و50 متر حرة و50 متر فراشة.
وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن ما يتحقق خلال الفترة الحالية من بطولات للاعبين مؤشر يدعوا للتفاؤل قبل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 ويأتي في ظل النجاحات التي تحققها الرياضة المصرية خلال السنوات الحالية في ظل الدعم الكبير من الدولة المصرية للرياضة والرياضيين.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
185,922
-
تعافي
143,575
-
وفيات
10,954