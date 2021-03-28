شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تهنىء اتحاد السباحة وفريدة عثمان بذهبيات بطولة أمريكا الدولية ISCA والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب التهنئة لاتحاد السباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس على التألق للسباحة فريدة عثمان وتحقيقها أربع ميداليات ذهبية خلال مشاركتها في بطولة أمريكا الدولية ISCA.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن سعادته بالنتائج المميزة التي حققتها السباحة المصرية فريدة عثمان والتأهل لأولمبياد طوكيو وسط مشاركة من أفضل السباحات في بطولة أمريكا الدولية ISCA.

حققت فريدة عثمان أربع ميداليات ذهبية في البطولة في سباقات 100 متر حرة و100 متر فراشة و50 متر حرة و50 متر فراشة.

وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن ما يتحقق خلال الفترة الحالية من بطولات للاعبين مؤشر يدعوا للتفاؤل قبل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 ويأتي في ظل النجاحات التي تحققها الرياضة المصرية خلال السنوات الحالية في ظل الدعم الكبير من الدولة المصرية للرياضة والرياضيين.