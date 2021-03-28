شكرا لقرائتكم خبر عن أجويرو يفضل باريس سان جيرمان على يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفي، اليوم الأحد، عن تطور جديد بشأن مستقبل الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي.

وينتهي عقد أجويرو مع مانشستر سيتي، الصيف المقبل، ويستطيع المهاجم الأرجنتيني التوقيع الآن مجانًا مع أي نادٍ.

ووفقا لشبكة «ESPN» الأمريكية، فإن أجويرو لا يزال يتمتع باهتمام من يوفنتوس وباريس سان جيرمان، بعد أن حصل على رفض من برشلونة.

وزعمت تقارير إسبانية أن رونالد كومان، مدرب برشلونة، يرفض ضم أجويرو، ويرشح 3 مهاجمين آخرين للعب في «كامب نو».

وأشارت «ESPN» إلى أن أجويرو يرحب أكثر باللعب مع سان جيرمان، لمزاملة مواطنيه آنخيل دي ماريا وماورو إيكاردي ولياندرو باريديس، بالإضافة إلى العمل مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وأوضحت أن أجويرو يتوقع انتقال ليونيل ميسي، نجم برشلونة، إلى سان جيرمان، إذا قرر البرغوث عدم تجديد عقده مع النادي الكتالوني.

وذكرت أن أجويرو سيحلل كل الخيارات المتاحة أمامه، وسيتخذ القرار خلال الأسابيع القليلة المقبلة.