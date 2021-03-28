شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع هام لمجلس إدارة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز، اجتماعا مهما مساء اليوم الأحد لمناقشة العديد من الأمور والملفات الخاصة بالنادي.

وسيناقش المجلس في جلسته الترتيبات الخاصة برحلة الفريق إلى الجزائر استعدادا لخوض مباراة مولودية الجزائر المقرر لها يوم ٣ أبريل المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يتطرق الاجتماع لمناقشة بعض الملفات الإدارية، وملفات الألعاب الجماعية، وقطاع الناشئين.