شكرا لقرائتكم خبر عن هارى كين يؤجل حسم مستقبله بعد «يورو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، تأجيل حسم مستقبله مع الفريق اللندنى إلى ما بعد المشاركة في اليورو هذا الصيف رفقة المنتخب الإنجليزي.

ويجذب كين اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي إضافة إلى ريال مدريد، ولكنه يفضل حاليا التركيز على قيادة إنجلترا لأول لقب كبير منذ الفوز بمونديال 1966.

وقال كين لشبكة «سكاي سبورتس»، «كل تركيزي الآن على مباراتي إنجلترا المقبلتين، إضافة إلى ما تبقى من الموسم ومن بعده المشاركة في اليورو، وإذا فكرت في تلك الشائعات الحالية، فسيدمر ذلك مستواي، دائما ما أركز على هدف ووظيفة واحدة، أرغب في الإنهاء بقوة مع السبيرز هذا الموسم، وأن أحقق الانتصارات في مباريات التصفيات ومن ثم تقديم بطولة قوية، أرغب في الابتعاد عن تلك الشائعات قدر الإمكان، أركز بالكامل على تقديم عملي في الملعب من الآن وحتى نهاية الصيف، وسنرى حينها إلى أين سأتجه».