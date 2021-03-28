شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع ساخن في القادسية.. سيدات يترشحن.. وقلق جماهيري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تفتح اليوم (الأحد) طلبات الترشح بنظام القوائم لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي القادسية لمدة 5 أيام، بحضور عدد من منسوبي وزارة الرياضة للإشراف على طلبات التقديم والتدقيق في الأوراق المطلوبة.

وبعد إعلان وزارة الرياضة عقد الجمعية العمومية لاختيار رئيس وأعضاء لمجلس الإدارة، أفادت مصادر "الخليج 365" بترشح كل من محمد الرتوعي ومحمد العتيبي وناصر البجاش وسعود السويلم لرئاسة مجلس الإدارة.

وأبدى ناصر البجاش نيته الدخول في المنافسة على كرسي رئاسة القادسية الساخن، حيث يحظى بدعم من قبل عدد من القدساويين ورجال الأعمال في مدينة الخبر، ويحمل البجاش عضوية الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى كونه عضو مجلس إدارة سابق في فترة الرئيس معدي الهاجري، وعضو في الاتحاد السعودي لكرة الطائرة.

ومن المتوقع أن تتضمن القوائم القدساوية أسماء سيدات لعضوية مجلس الإدارة القادم، كما حدث في نادي الشباب أخيرا.

إلى ذلك، يخشى عدد من القدساويين أن تؤثر أجواء الانتخابات على وضع الفريق الأول لكرة القدم، خصوصا أن الفريق مقبل على مواجهات قوية خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما يحتم ضرورة إبعاد اللاعبين عن ما يحدث داخل أروقة النادي من قبل الجهاز المشرف على كرة القدم.

فيما طالب بعض القدساويين كبار رجالات القادسية بالاجتماع على طاولة واحدة والزج بمرشح توافقي يقود القادسية خلال المرحلة القادمة بدلاً من الدخول في معترك الانتخابات والتي أثرت على الكيان القدساوي خلال السنوات الماضية.