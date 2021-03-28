شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانتخابات تستبعد ملف مرشح لرئاسة النصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استبعدت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية المرشح غانم بن مذيكر المطيري وأعضاء إدارته بسبب عدم إرفاق الرئيس والأعضاء الإقرار بالمسؤولية التضامنية وفقا للمادة (8/20) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، فيما وافقت اللجنة على القائمة المرشحة الأولى للقوائم المرشحة لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي ‫النصر، حيث ضمت مسلي بن معدي آل معمر رئيسا وعضوية كل من: عبدالله العمراني وتركي المشيقح وفيصل أبو ساق وعبدالعزيز العمران ومحمد الشتوي ومنصور بن زومة ومعتز المزروع.

وأعلنت اللجنة أنه سيتم فتح باب الطعون ضد القائمة الأولية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة بتاريخ 16/8/1442هـ لمدة يوم واحد، وذلك عبر البريد الإلكتروني الخاص بلجنة الطعون والمخالفات.

وعلمت "الخليج 365" أن التزكية لن تتم إلا بعد انعقاد الجمعية العمومية، وبحضور الأعضاء الذهبيين المسموح لهم بالتصويت، وفي حال وجود مرشح واحد، فالجمعية العمومية ستكون أمام خيارين إما التزكية أو الاقتراع.