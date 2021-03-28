شكرا لقرائتكم خبر عن الأخضر الأولمبي يهزم منتخب ليبيريا الأول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تغلب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا على ضيفه منتخب ليبيريا (فريق أول) بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز، ضمن المعسكر الإعدادي بمدينة الرياض، والذي يمتد حتى الثلاثين من الشهر الجاري، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، والمقرر إقامتها أواخر يوليو الفادم.

وسجل للمنتخب السعودي أولًا محمد مران في الدقيقة (55)، قبل أن يتعادل منتخب ليبيريا في الدقيقة (72)، وفي الدقيقة (84) تمكن حامد الغامدي من تسجيل الهدف الثاني، وعاود المنتخب الضيف التسجيل في الوقت الإضافي من عمر المباراة، وقبل نهاية المباراة أحرز حسين العيسى الهدف الثالث لمنتخبنا الوطني.

ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة من: محمد الربيعي، نواف بوشل، خليفة الدوسري، عبدالباسط هندي، عبدالله حسون، ناصر العمران، مختار علي، أيمن الخليف، فواز الطريس، سعد السلولي، حسن آل سليس.

يُذكر أن المنتخب تحت 23 عامًا أعلن تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد نيله أحد المقاعد المؤهلة في كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند مطلع العام الميلادي الماضي والتي حلّ في المركز الثاني خلالها.