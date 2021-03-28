شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام فتوح وسباق سرعات وكرة يد فى تدريب الزمالك استعدادًا للمولودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك استعداداته لمواجهة مولودية الجزائر، المقرر لها السبت المقبل، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وخاض اللاعبون فقرة تأهيل بمجمع الصالات، قبل انطلاق المران الجماعي على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وفضل فرناندو مدرب الأحمال أداء اللاعبين للإطالات بمجمع الصالات قبل بدء التدريبات الجماعية، حيث يسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى الوصول باللاعبين لأعلى معدلات اللياقة البدنية استعدادا للفترة المقبلة.

وعقد باتريس كارتيرون جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، وحرص كارتيرون على شرح العديد من الأفكار الفنية للاعبين من أجل تنفيذها في المران، استعدادا للمواجهة الهامة أمام مولودية الجزائر.

كما عقد كارتيرون جلسة مع معاونيه لمناقشة آخر الاستعدادات الخاصة بالفريق قبل مواجهة مولودية الجزائر في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخضع اللاعبون لفقرة تدريبات بدنية قوية، وتولى فرناندو مدرب الأحمال الإشراف على تدريب اللاعبين وسط متابعة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، وبدأ المران بسباق سرعات، وبعدها أدى اللاعبون تدريبات بدنية بالكرة.

وخصص الجهاز الفنى للزمالك فقرة مران كرة يد، وقسم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين، وأدت كل مجموعة مران كرة يد وذلك لرفع حالة التركيز لدى اللاعبين بجانب سرعة رد الفعل.

وشارك أحمد فتوح لاعب الفريق، في التدريبات الجماعية المقامة حاليا، بعد تعافيه من الإصابة بنزلة برد تعرض لها مؤخرا وتسببت فى استبعاده من معسكر المنتخب الوطني.

وأدى حمزة المثلوثي تدريبات تأهيلية، وخاض اللاعب مجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم، تحت إشراف أخصائي التأهيل.

وخضع محمد أبو جبل، ومحمد عواد، وأحمد نادر السيد، والسيد عطية حراس المرمى لمجموعة تدريبات بدنية شاقة تحت إشراف أوليفيرا مدرب الحراس، وشهد مران الحراس مجموعة من التدريبات البدنية بالكرة وبدون الكرة، وبعدها أدى الرباعى تدريبات فنية، بالتعامل مع الكرات العرضية، بالإضافة إلى التسديد من داخل وخارج منطقة الجزاء.