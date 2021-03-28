شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم المنتخب النارى.. مصطفى محمد مع صلاح من معسكر الفراعنة قبل مواجهة جزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر المحترف فى جالاتا سراى التركى، صورة مع محمد صلاح في معسكر المنتخب استعدادا لمباراة جزر القمر المقرر لها غدا، وظهر فيها اللاعبان بحالة جيدة ويبتسمان.



مصطفى محمد ومحمد صلاح

وعلق مصطفى محمد على الصورة الذى نشرها عبر حسابه على إنستجرام، برمز القلب والتاج و"EG".

ولعب الثنائي محمد صلاح ومصطفى محمد مباراة المنتخب الأخيرة أمام كينيا، والتي أقيمت الخميس الماضى، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.



مصطفى محمد ومحمد صلاح

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر المتأهل لأمم أفريقيا، في المباراة المقبلة مع جزر القمر يوم الاثنين المقبل.

وتقام مباراة منتخب مصر وجزر القمر في السادسة مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي فى ختام التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، والتى حسمها الفريقان بالتأهل للبطولة رسميا.

وخضع لاعبو منتخب مصر والجهاز الفنى للفراعنة، بقيادة حسام البدرى، لمسحة للكشف عن فيروس كورونا اليوم بمقر إقامة الفراعنة، وفقا لتعليمات الكاف قبل مباراة جزر القمر المحدد لها الاثنين المقبل.

ويشهد فندق إقامة المنتخب الوطنى تطبيق الإجراءات الطبية للوقاية من فيروس كورونا بشكل كبير، وتم منع الزيارات داخل الفندق، بجانب عزل كل لاعب فى غرفة منفصلة مع منع التجمعات والاختلاط بجانب التعقيم والتطهير المستمر للغرف والدور الذى يقيم فيه الفراعنة.

وقرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدرى، نقل مران الفراعنة غدا إلى بتروسبورت بدلا من استاد القاهرة الدولى، بسبب إقامة مران منتخب جزر القمر فى نفس توقيت مران المنتخب على استاد القاهرة.

ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل مع كينيا إلى 9 نقاط متساويا مع جزر القمر، بينما رفع منتخب كينيا رصيده إلى 4 نقاط، وتتبقى لمنتخب مصر مباراة واحدة بالتصفيات أمام جزر القمر يوم الإثنين المقبل ستكون على صدارة المجموعة بعد ضمان المنتخبين التأهل رسميا.