شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يكتفي بوديات معسكر الاسماعيلية قبل استئناف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتفى الجهاز الفني لفريق أسوان بقيادة علاء عبد العال، بالوديات الثلاثة التي خاضها الفريق خلال معسكره بمدينة الاسماعيلية، أمام منتخب الاسماعيلية ووادي دجلة والاسماعيلي، وذلك خلال فترة التوقف الدولي، قبل العودة لاستئناف مباريات الدوري العام في أبريل المقبل.

ورأى الجهاز الفني أن المباريات التي خاضها الفريق كانت كافية لتحقيق الانسجام اللازم بين اللاعبين، رافضاً خوض وديات أخرى خلال الفترة الحالية خوفاً من الاجهاد.

وجدد مجلس إدارة نادى أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، الثقة فى الجهاز الفنى للفريق بقيادة علاء عبد العال، رغم الهزيمة الثقيلة التى تلقاها أبناء الجنوب، وأكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن تغيير الجهاز الفني فى الوقت الحالى بعد الهزيمة الأخيرة أمر مستبعد تماماً، مشيراً إلى أن العقوبة التى تم توقيعها على اللاعبين بخصم 10 آلاف جنيه من كل لاعب، أمر طبيعى بعد المستوى الذى ظهر عليه الفريق.

وعقد مجدى سبالك، نائب رئيس مجلس إدارة نادى أسوان، اجتماعاً مع لاعبى الفريق الأول لينقل لهم رسالة مجلس الإدارة ولجنة الكرة، وأكد سبالك أن المجلس قدم كل الدعم للفريق ومنح كافة حقوق اللاعبين خلال المرحلة السابقة وينتظر من الجميع تحمل المسئولية وتقدير اسم وجماهير نادى أسوان.

وأضاف نائب رئيس أسوان: "الصورة والحالة التى ظهر عليها الفريق فى المباراة الأخيرة مرفوضة إداريا وجماهيريا وعليكم تغيير الصورة تماما مع استئناف الدورى وقدراتكم وإمكاناتكم وعمل الجهاز الفنى يسمح بذلك".