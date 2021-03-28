- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين 28 مارس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، أيمن أشرف يشارك فى تدريبات الأهلي الجماعية استعدادا لمواجهة المريخ، البدرى يدفع بالننى والسولية فى تشكيل المنتخب الأساسى أمام جزر القمر .
البدرى يدفع بالننى والسولية فى تشكيل المنتخب الأساسى أمام جزر القمر
استقر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، على الدفع بالثنائى محمد الننى وعمرو السولية فى التشكيل الأساسى للفراعنة أمام جزر القمر غدا الاثنين فى ختام تصفيات أمم أفريقيا 2022.
أيمن أشرف يشارك فى تدريبات الأهلي الجماعية استعدادا لمواجهة المريخ
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أن أيمن أشرف الظهير الأيسر للفريق انتظم فى مران الفريق صباح اليوم الأحد، وشارك اللاعب اليوم فى تدريبات الكرة استعدادا لمواجهة المريخ السودانى المقرر لها السبت المقبل فى الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.
الأهلي يسافر إلى السودان عصر الأربعاء لمواجهة المريخ فى دوري الأبطال
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني حدد الرابعة عصر الأربعاء المقبل موعداً للسفر إلى السودان لمواجهة المريخ السوداني. ويطير الأهلي إلى السودان استعدادا لمواجهة المريخ السوداني فى المباراة المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري ابطال أفريقيا،، ويترأس البعثة خالد الدرندلي أمين صندوق النادي.
كارتيرون يستقر على أبو جبل وعبد الشافى فى تشكيلة الزمالك أمام المولودية
استقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بنسبة كبيرة على بعض ملامح التشكيل الأساسى الذى سيخوض به مواجهة مولودية الجزائر المقرر لها يوم السبت المقبل، في العاصمة الجزائرية بملعب 5 يوليه، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، في لقاء مصيري لضرورة تحقيق الأبيض للفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالي بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة السادسة أمام الترجي ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة الترجي الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.
حدد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى، الخميس المقبل موعدًا لسفر بعثة الفريق إلى الجزائر، فى إطار الاستعداد لمواجهة فريق المولودية بدورى أبطال أفريقيا.
كشف عبد المنعم الحسينى، رئيس اتحاد السلاح، عن عدم وجود حفل افتتاح لبطولة العالم للشباب والناشئين التى ستستضيفها مصر خلال الفترة من 3 وحتى 11 أبريل المقبل كإجراء احترازى للحماية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن كثير من بطولات الناشئين لم تشهد حفل افتتاح للمنافسات.