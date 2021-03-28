7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين 28 مارس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، أيمن أشرف يشارك فى تدريبات الأهلي الجماعية استعدادا لمواجهة المريخ، البدرى يدفع بالننى والسولية فى تشكيل المنتخب الأساسى أمام جزر القمر .

البدرى يدفع بالننى والسولية فى تشكيل المنتخب الأساسى أمام جزر القمر

استقر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، على الدفع بالثنائى محمد الننى وعمرو السولية فى التشكيل الأساسى للفراعنة أمام جزر القمر غدا الاثنين فى ختام تصفيات أمم أفريقيا 2022.

أيمن أشرف يشارك فى تدريبات الأهلي الجماعية استعدادا لمواجهة المريخ

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أن أيمن أشرف الظهير الأيسر للفريق انتظم فى مران الفريق صباح اليوم الأحد، وشارك اللاعب اليوم فى تدريبات الكرة استعدادا لمواجهة المريخ السودانى المقرر لها السبت المقبل فى الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

الأهلي يسافر إلى السودان عصر الأربعاء لمواجهة المريخ فى دوري الأبطال

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني حدد الرابعة عصر الأربعاء المقبل موعداً للسفر إلى السودان لمواجهة المريخ السوداني. ويطير الأهلي إلى السودان استعدادا لمواجهة المريخ السوداني فى المباراة المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري ابطال أفريقيا،، ويترأس البعثة خالد الدرندلي أمين صندوق النادي.