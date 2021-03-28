شكرا لقرائتكم خبر عن ايهاب جلال يكتفى بمعسكر "ليلة المباراة" قبل مواجهة سيراميكا خوفاً من الملل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، فكرة دخول لاعبيه معسكرا مغلقا قبل مواجهة سيراميكا بالدورى خوفاً من الملل، مفضلا الاكتفاء بمعسكر ليلة المباراة فقط، ويستعد فريق الإسماعيلى الاستعداد لمواجهة سيراميكا 3 أبريل المقبل باستاد الإسماعيلية في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

ومنح إيهاب جلال لاعبيه راحة من التدريبات اليوم، الأحد، بعد نهاية ودية أسوان التى أقيمت أمس السبت باستاد الإسماعيلية وخسرها الدراويش بهدف دون رد سجله محمد حسن بالخطـأ فى مرماه، ومن المقرر أن يستأنف الإسماعيلى غداً الاثنين تدريباته استعداداً لعودة الدوري.

وعلى نفس الوتيرة قرر إيهاب جلال إقامة تدريبات الدراويش على فترتين، بحيث يقام مران صباحى فى السابعة صباحا وآخر مسائى الساعة السابعة.

ولم يستطع الإسماعيلى تحقيق أى فوز ببطولة الدورى خلال عام 2021، بعدما لعب الدراويش 10 مباريات، خسر 5 لقاءات وتعادل فى مثلها، وكان فوزه الأخير والوحيد هذا الموسم يوم 29 ديسمبر 2020 حينما فاز على أسوان بهدفين دون رد بالأسبوع الخامس لمسابقة الدورى وسجل ثنائية الدراويش التونسى فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق، ومنذ ذلك التاريخ لم يحقق الفريق أى فوز بالدورى، بل حقق فوزا وحيدا ببطولة كأس مصر على فريق لافيينا إف سى بدور الـ32 لكأس مصر بهدفين مقابل هدف فى 14 فبراير 2021، سجل ثنائية الدراويش وقتها شيلونجو.

ولعب النادى الإسماعيلى 16 مباراة بالدورى هذا الموسم، فاز فى مباراة وتعادل فى 8 لقاءات وسقط فى فخ الهزيمة فى 7 مواجهات، سجل 13 هدفا، واستقبل 21 هدفا، وله 11 نقطة فقط يحتل بها المركز السابع عشر وقبل الاخير بالدوري.

أكد إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، للاعبيه رفضه فكرة رحيل أى منهم عن صفوف الدراويش قبل أن يقدم كل منهم إضافة للفريق، وشدد جلال فى اجتماعه مع اللاعبين على ضرورة الالتزام بعقودهم مع النادى وعدم التفكير فى مناقشة أى عروض تصلهم مع وكلاء أعمالهم فى الأوقات الحالية منعاً لتشتت أذهانهم خاصة أن الإسماعيلى تنتظره مهمة صعبة بجدول الدورى وهى الهروب من مراكز القاع.

وقال جلال للاعبى الإسماعيلى، إنه اعتاد طوال مسيرته التدريبية عدم الوقوف ضد مصلحة أى لاعب بل والموافقة على رحيله طالما توافر عرض مميز، ولكن هذا لن يحدث فى الإسماعيلى قبل مصالحة الجماهير الغاضبة وإعادة الفريق الأصفر لعهده الذهبى مهما كانت المغريات.

ويعد عبد الرحمن مجدى وباهر المحمدى أبرز لاعبى الدراويش الذين تلقوا عروضا للرحيل خلال الفترات السابقة، وترددت أنباء عن دخول الأهلى والزمالك مفاوضات كثيرة للتعاقد معهما .

وحذر إيهاب جلال المدير الفنى الجديد للإسماعيلى لاعبيه من الاستهتار بالتدريبات أو التراخى فى تنفيذ تعليماته، خلال اجتماعه معهم بحضور الجهاز المعاون بالكامل، حيث أكد إيهاب جلال لجميع اللاعبين أن معيار العدالة هو الوحيد الذى سيعمل به الجهاز الفنى، منوها إلى أن المردود الذى يقدمه كل لاعب فى المران سيترتب على أساسه المشاركة ضمن صفوف الفريق، وطالب مدرب الدراويش من لاعبيه بضرورة التركيز فى التدريبات واستيعاب أفكاره سريعا، من أجل تحقيق الأهداف المخطط لها، مشدداً على أن المقصرين لن يكون لهم مكان فى تشكيل الدراويش.

وشدد مدرب الإسماعيلى الجديد على أنه ينتظر من جميع اللاعبين بذل أقصى ما لديهم من أجل تحقيق الفوز فى المباريات المقبلة فى الدورى وإعادة البسمة للجماهير مع تحسين ترتيب الفريق بجدول المسابقة، كما أكد إيهاب جلال على أهمية التزام جميع اللاعبين بالتعليمات الموضوعة، مشددا على أنه لا يوجد مكان بالفريق لأى لاعب يثبت تهاونه فى حق ناديه.

واعتبر جلال أن قيمة وجماهيرية الإسماعيلى أمر يؤكد على أن المسئولية كبيرة وتحتاج من الجميع تقديم أفضل مالديهم والتركيز على حصد الانتصارات.