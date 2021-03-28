شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى ينشر صورة ابنه ريتليجيى برفقة ميسي ويعلق: لم ينم فى تلك الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، صورة على حسابه بإنستجرام صورة لابنه ريتليجيى برفقة ليونيل ميسى، نجم برشلونة الإسبانى، وعلق على الصورة قائلا، "يوم الحظ بالنسبة لريتيلجيلي.. لم ينم قط فى تلك الليلة.. هذه الصورة معلقة فى غرفة نومه".



ميسى رفقة ابن موسيمانى



ميسى وريتيلجيلي

في سياق آخر، رحب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، بفكرة انتظام محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر فى التدريبات الجماعية بعد انتهاء العقوبة الموقعة عليه من قبل الجهاز الفني، والمقدرة بـ200 ألف جنيه وإيقاف شهر يخوض خلالها تدريبات منفردة بعيدا عن المران الجماعي، والتى تنتهى أول أبريل المقبل.

وحدد موسيماني عدة شروط للموافقة على انتظام كهربا فى التدريبات الجماعية، أولها أن يلتزم اللاعب بقرارات الجهاز الفنى بعد نزوله التدريبات، وألا يطلب المشاركة فى المباريات أو يعترض حال عدم المشاركة فى المباريات أو الاستبعاد من قائمة فريقه.

ومن ضمن الشروط التى حددها موسيماني هى عدم افتعال مشاكل جديدة لأن تصدير اللاعب أى مشكلة جديدة ستكون نتيجتها طلب رحيله عن الأهلي، خلال فترة وجوده فى قيادة المارد الأحمر، وعدم نزوله التدريبات الجماعية مجددا.

والتزم محمود كهربا بالعقوبة الموقعة عليه من قبل الجهاز الفنى بعد رفضه مصافحة موسيمانى عقب مباراة فريقه ضد طلائع الجيش بالدوري، وتعامله بطريقة غير لائقة مع مدربه فى غرفة خلع الملابس.

وتوسط أكثر من لاعب فى صفوف الأهلى لحل أزمة موسيمانى مع كهربا للعفو عنه ونزوله التدريبات الجماعية لفريقه.