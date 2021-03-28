شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن استعدادات منتخب مصر لمباراة جزر القمر غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، فى السادسة مساء غد الاثنين، مباراته الأخيرة فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 أمام جزر القمر باستاد القاهرة الدولى.

س: متى يخوض منتخب مصر مرانه الأخير استعدادا لمباراة جزر القمر؟

ج: يخوض المنتخب مرانه الأخير فى السادسة مساء اليوم باستاد بتروسبورت بدلا من استاد القاهرة، حيث يخوض منتخب جزر القمر مرانه فى نفس التوقيت باستاد القاهرة وفقا لتعليمات الكاف.

س: هل أجرى منتخب مصر مسحة كورونا قبل المباراة؟

ج: بالفعل، خضع المنتخب لمسحة كورونا أمس وظهرت نتيجتها قبل قليل وجاءت سلبية لجميع اللاعبين والجهاز الفنى.





س: هل سيجرى البدرى تعديلات على التشكيل؟

ج: استقر حسام البدرى على إجراء بعض التعديلات فى التشكيل فى مباراة الغد، حيث سيدفع بالثنائى محمد الننى وعمرو السولية فى التشكيل الأساسى للفراعنة، كما ينوى بالدفع بعلى جبر أو ياسر إبراهيم بجوار محمود الونش فى الدفاع بسبب غياب أحمد حجازى الذى عاد لناديه اتحاد جدة بعد مباراة كينيا.

س: ما هو التشكيل الأقرب للمنتخب أمام جزر القمر؟

ج : يعتبر التشكيل المتوقع للفراعنة فى مباراة الغد يضم كلا من، محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومحمود الونش وعلى جبر ومحمد هانى وعبد الله جمعة فى الدفاع، وعمرو السولية ومحمد الننى فى الوسط، وأمامهم محمد مجدى قفشة ومحمد صلاح وتريزيجيه، وفى الهجوم مصطفى محمد.

س: ما هو هدف المنتخب من مباراة الغد؟

ج: حسام البدرى طالب اللاعبين بالفوز وصدارة المجموعة بعد ضمان التأهل لأمم أفريقيا رسمياً.