شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الزمالك تعقد اجتماعًا مساء اليوم لمناقشة عدد من الملفات المهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار عماد عبد العزيز، اجتماعا مهمًا مساء اليوم الأحد، بمقر القلعة البيضاء فى ميت عقبة، لمناقشة العديد من الأمور والملفات الخاصة بالنادى.

وسيناقش المجلس فى جلسته الترتيبات الخاصة برحلة الفريق إلى الجزائر استعدادا لخوض مباراة مولودية الجزائر المقرر لها 3 أبريل المقبل فى الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يتطرق الاجتماع لمناقشة بعض الملفات الإدارية الخاصة بالنادى، وكذلك عدد من ملفات الألعاب الجماعية، وقطاع الناشئين.

وكان الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى، حدد الخميس المقبل موعدًا لسفر بعثة الفريق إلى الجزائر، فى إطار الاستعداد لمواجهة فريق المولودية بدورى أبطال أفريقيا.

وفضل الجهاز الفنى للزمالك عدم السفر مبكرًا إلى الجزائر، حيث كان يدرس كارتيرون ومعاونوه السفر الثلاثاء أو الأربعاء، حتى يحصل اللاعبون على فترة أكثر للتأقلم مع الأجواء، قبل أن يتم الاستقرار على السفر الخميس على متن الطائرة الخاصة.

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة صباح الخميس قبل التوجه إلى الجزائر، على أن يخوض الفريق تدريبه الرئيسى على ملعب مواجهة المولودية الجمعة فى موعد المباراة.