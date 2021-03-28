خاص.. الأهلي يرتب لجلسة حاسمة مع كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر مسؤول بالأهلي أن النادي سيعقد جلسة حاسمة مع محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق بعد العودة من السودان لمواجهة المريخ يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي أعلن إيقاف محمود كهربا لمدة شهر لأسباب انضباطية مع فرض غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه على اللاعب.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي: "تم الاتفاق مع كهربا على ترتيب جلسة بينه وبين المدير الفني بيتسو موسيماني عقب عودة الأهلي من السودان للاتفاق على بعض الأمور قبل مشاركته في التدريبات الجماعية".

وأضاف: "سيتم الاتفاق خلال الجلسة على عدة أمور منها تعهد كهربا بالالتزام وألا يفتعل أزمات جديدة، وألا يعترض على أي قرار من الجهاز الفني يخص مشاركته في المباريات".

وأكد: "كهربا لن يرافق الأهلي لرحلة السودان في ظل سريان إيقافه حتى يوم 3 إبريل وهو موعد مباراة المريخ في دوري الأبطال".

وأتم المصدر قائلا: "كهربا غير جاهز من الناحية البدنية حيث لا يشارك في مران الأهلي الجماعي، وأيضا لم يشارك في المباراة الودية مع فريق الشباب بالنادي يوم الخميس الماضي".

يُذكر أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي أكد أن كهربا سيعود للتدريبات الجماعية للأهلي يوم 4 إبريل بمجرد الانتهاء من تنفيذ العقوبة بعد مباراة المريخ.