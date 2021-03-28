كرة يد.. الزمالك: نرفض استكمال الموسم الماضي بالقوائم الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي الزمالك رفضه استكمال مباريات دوري كرة اليد المصري للموسم الماضي بالقوائم الجديدة للفرق.

وقال حسن يسري، رئيس جهاز كرة اليد بنادي الزمالك: "اتحاد اليد عقد اجتماعا مع مسؤولي الأندية الأربعة، وأبدت ثلاثة أندية موافقتها على استكمال مسابقة الموسم الماضي بما فيهم الأهلي بالقوائم القديمة".

وأضاف في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الأحد: "اتحاد اليد المصري ولجنة المسابقات يعلمون نتيجة الاجتماع وتم على إثره إبلاغ الأندية باستكمال المسابقة بالقوائم القديمة".

وأوضح: "الأهلي وافق في بداية الموسم على استكمال المسابقة بالقوائم القديمة، وطلب تأجيل موعد المباريات حتى ينسجم فريق المرتبط مع لاعبي الفريق الأول".

وأتم قائلا: "الأندية وافقت على اللعب بالقوائم القديمة مرتين في بداية الموسم، والثانية كانت في الاجتماع الأخير، وبناء على ذلك نرفض تماما استكمال الموسم السابق دوري وكأس بالقوائم الجديدة".

وكان الأهلي أعلن في بيان رسمي رفضه استكمال الموسم بالقوائم القديمة.

يُذكر أن الزمالك يتصدر جدول الدوري للموسم الماضي بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه الأهلي قبل جولتين من نهاية المسابقة.