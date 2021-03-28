بالفيديو.. سيف الجزيري يسجل ثالث أهدافه مع تونس من صناعة ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

واصل سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك أهدافه مع منتخب تونس بعد افتتاح التسجيل لمنتخب بلاده في مواجهة غينيا الإستوائية ضمن منافسات الجولة السادسة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

وسجل الجزيري الهدف الأول لتونس في الدقيقة الرابعة، بعدما استغل تمريرة متقنة من زميله في الزمالك فرجاني ساسي، ليروضها بنجاح داخل المنطقة ويودعها بقدمه اليسرى بين قدمي حارس غينيا الإستوائية.

وبات هذا الهدف هو الثالث لمهاجم الزمالك الجديد مع منتخب تونس في المباراة الدولية الخامسة، بعدما أحرز هدفين قبل ثلاثة أيام في شباك المنتخب الليبي بالجولة الخامسة من التصفيات يوم الخميس الماضي.

يُذكر أن الجزيري (28 عاما) خاض ثلاث مباريات مع الزمالك، ولم ينجح في تسجيل أي هدف منذ انضمامه للفريق الأبيض قادما من المقاولون العرب في شهر يناير الماضي.