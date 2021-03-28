"الخميس المقبل".. بعثة الزمالك تغادر إلى الجزائر على متن طائرة خاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، سفر بعثة الفريق الأبيض إلى الجزائر يوم الخميس المقبل؛ وذلك لمواجهة مولودية الجزائر في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر يوم 3 أبريل المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج الزمالك للفوز على مولودية الجزائر وتوينجيت السنغالي في الجولتين الخامسة والسادسة مع انتظار تعثر الفريق الجزائري أمام الترجي التونسي في جولته الأخيرة.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطتين، بينما يتصدر الترجي الترتيب برصيد 10 نقاط، يليه مولودية الجزائر برصيد 8 نقاط، ويتذيل توينجيت الجدول بنقطة واحدة.