حازم إمام يعلن جاهزيته للمشاركة مع الزمالك "طبيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أكد حازم إمام لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك، تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي لحقت به في عضلة السمانة، مضيفًا أنه بات جاهزا للمشاركة رفقة فريقه من الناحية الطبية.

وكان إمام قد تعرض للإصابة في عضلة السمانة تسببت في غيابه عن الفريق في الفترة الماضية.

وبحسب تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أكد لاعب الزمالك أنه عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق منذ أربعة أيام، وشارك في التقسيمة التي أقيمت أمس لمدة 90 دقيقة وأصبح جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات.

وأشار حازم إمام إلى أن الجهازين الفني والطبي لم يسمحا له بالمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق إلا بعد تعافيه من الإصابة بنسبة 100%.

جدير بالذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة مولودية الجزائر، يوم 3 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.