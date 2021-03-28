"شائعة مغرضة".. بيراميدز يعلق على أنباء هروب رمضان صبحي من المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ

علق هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، على الشائعات التي ربطت رمضان صبحي لاعب الفريق بالتهرب من معسكر المنتخب خلال المواجهتين أمام كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وقال هاني سعيد، إنه لا يعرف مصدر تلك الأخبار التي تهدف للنيل من أحد أهم لاعبي الكرة المصرية وقائد المنتخب الأولمبي الذي يستعد لخوض أولمبياد طوكيو، بنشر شائعة مغرضة.

وأضاف أن جهاز المنتخب بقيادة حسام البدري أعلن أن رمضان صبحي والثنائي محمد حمدي وأحمد توفيق كانوا يحرصون على التواجد في المباراتين وحزنوا بشدة بعد أن تسببت الإصابة في استبعادهم.

كما أوضح أن لاعبي بيراميدز لا يهربون من المهام الوطنية ودائما تجدهم الأكثر حرصا على التواجد مع المنتخبات، ويمثلون ناديهم بأفضل صورة ممكنة.

وعبر هاني سعيد عن فخره الشديد بأن يمد بيراميدز المنتخبات الوطنية المصرية، حيث كان من المفترض وجود الرباعي عبد الله السعيد ورمضان صبحي ومحمد حمدي وأحمد توفيق مع المنتخب الأول لولا الإصابات، بجانب زملائهم علي جبر وعمر جابر وأحمد أيمن منصور ومحمد فاروق وإسلام عيسى، مشيرا إلى أن النادي يفخر بهم جميعا.

وشدد هاني سعيد على أن بيراميدز كان يأمل كذلك في وجود الثلاثي شريف إكرامي وأحمد سامي ونبيل عماد دونجا في صفوف المنتخب في ظل الأداء الرائع الذي يقدمونه مع بيراميدز هذا الموسم ويتمنى أن يحصلوا على الفرصة في المعسكرات المقبلة.

وأكد هاني سعيد على أن النادي يرفض تماما الاتهامات الباطلة تجاه أي من لاعبيه ويشدد على وطنية اللاعبين وحرصهم الشديد على خدمة منتخبات بلادهم في مختلف المراحل.