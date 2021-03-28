الشيشيني يختار التشكيل الأنسب للمنتخب.. ويعلق: أزمة الزمالك "مالية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال سامي الشيشيني، المدرب السابق للزمالك، إن مباراة منتخب مصر المقبلة أمام جزر القمر هي الأصعب لحسام البدري مدرب الفراعنة، مضيفًا أن أزمة الزمالك في الفترة الحالية "مالية".

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع جزر القمر مساء غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "الحريف" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال الشيشيني: "أداء المنتخب أمام كينيا لم يعجبنا بشكل عام، لكن هناك بعض الظروف التي قد تؤدي بنا لهذا الشكل، هؤلاء اللاعبين لم يخوضوا وديات، ليس هناك تجانس ولا ترابط سواء بين اللاعبين أو الخطوط".

وأضاف: "ما كان يهمنا هو حسم الصعود وهم ما حدث، الهدف المبكر أراح اللاعبين، كذلك طرد اللاعب الكيني في آخر ربع ساعة ، بخلاف ذلك كان من الممكن أن تختلف النتيجة".

وتابع: "مباراة جزر القمر هي الأصعب للبدري، المدرب سيكون حائرا بين تقديم مباراة قوية وبين مشاركة باقي اللاعبين لاكتساب خبرات دولية".

وبسؤاله عن تشكيله المفضل، قال: "محمود جنش، عبد الله جمعة، محمود حمدي الونش، ياسر ابراهيم، عمر جابر، محمد النني، عمرو السولية، محمود تريزيجيه، محمد صلاح، محمد مجدي أفشة ومحمد شريف".

وعن أزمة نادي الزمالك، قال الشيشيني: "(طول ما إنت مش ماسك فلوس طول ما إنت مش هاتعرف تسيطر على اللاعبين)، الزمالك سيعاني من مشاكل كثيرة خلال الفترة المقبلة".

وأتم: "المجلس الذي يدير نادي الزمالك حاليا مجلس مؤقت، ليس لديه خبرات كروية لحسم بعض الأمور، وسيواجه مشكلات أخرى لعدم حسم تجديد بعض اللاعبين".