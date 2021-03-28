عظيمة في القاهرة ويجتمع مع مجلس المقاصة غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - يعقد اللواء محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة نادي المقاصة والنائب وليد هويدي مدير الكرة جلسة مع محمد عبدالعظيم " عظيمة" المدير الفني الجديد لفريق الكرة بالمقاصة غدا بحضور المهندس احمد عبدالخالق المشرف علي الكرة ، وذلك لوضع خريطة العمل للمرحلة المقبلة.
وأكد الدكتور عصام سراج الدين المتحدث الرسمي للنادي ومستشار التسويق والتعاقدات أن عظيمة وصل صباح اليوم إلى القاهرة ، وسيجتمع غدا مع مسئولي المقاصة للاتفاق على خطة العمل الخاصة بالمرحلة المقبلة من أجل الحفاظ علي مسيرةالفريق في المنافسة في المربع الذهبي للدوري مع الكبار.
وأشار سراج إلى أن عظيمة سيحدد موعد نزوله التدريبات خلال الاجتماع وقد يبدأ التدريب من غد الاثنين بعد الاجتماع مباشرة أو يبدأ التدريب بعد غد الثلاثاء على أقصى تقدير، استعدادا لمباراة سموحة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الـ ١٧ للدوري.