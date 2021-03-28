عظيمة في القاهرة ويجتمع مع مجلس المقاصة غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - يعقد اللواء محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة نادي المقاصة والنائب وليد هويدي مدير الكرة جلسة مع محمد عبدالعظيم " عظيمة" المدير الفني الجديد لفريق الكرة بالمقاصة غدا بحضور المهندس احمد عبدالخالق المشرف علي الكرة ، وذلك لوضع خريطة العمل للمرحلة المقبلة.

وأكد الدكتور عصام سراج الدين المتحدث الرسمي للنادي ومستشار التسويق والتعاقدات أن عظيمة وصل صباح اليوم إلى القاهرة ، وسيجتمع غدا مع مسئولي المقاصة للاتفاق على خطة العمل الخاصة بالمرحلة المقبلة من أجل الحفاظ علي مسيرة

الفريق في المنافسة في المربع الذهبي للدوري مع الكبار.وأشار سراج إلى أن عظيمة سيحدد موعد نزوله التدريبات خلال الاجتماع وقد يبدأ التدريب من غد الاثنين بعد الاجتماع مباشرة أو يبدأ التدريب بعد غد الثلاثاء على أقصى تقدير، استعدادا لمباراة سموحة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الـ ١٧ للدوري.