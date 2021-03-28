تدريبات بدنية شاقة لحراس الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - خضع محمد أبوجبل، ومحمد عواد، وأحمد نادر السيد، والسيد عطية، حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمجموعة تدريبات بدنية شاقة تحت إشراف أوليفيرا، مدرب الحراس، خلال المران

المقام حاليًا على ستاد عبداللطيف أبورجيلة.

وشهد مران الحراس مجموعة من التدريبات البدنية بالكرة وبدون الكرة، وبعدها أدى رباعي حراسة المرمى تدريبات فنية.

وخضع الرباعي لوحدة تدريبية للتعامل مع الكرات العرضية، بالإضافة إلى التسديد من داخل وخارج منطقة الجزاء.

ويحل الفريق ضيفًا على مولودية الجزائر في المباراة المقرر لها يوم 3 أبريل المقبل، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.