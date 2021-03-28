الأهلي يعلن طرح الممارسة العامة لتوريد الملابس الرياضية لأكاديميات النادي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن النادي الأهلي للرياضة البدنية عن طرح الممارسة العامة رقم (4) للعام المالي 2020/2021م، وذلك بنظام المظروفين (فني + مالي) الخاصة بتوريد الملابس الرياضية لأكاديمية كرة القدم للموسم الرياضي 2021/2022م.

وحدد النادي الأهلي الساعة الثانية

عشرة ظهرًا من يوم الأحد الموافق 18/4/2021م، لفتح المظاريف الفنية، علمًا بأن قيمة التأمين الابتدائي 100 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط 350.86 جنيه (ثلاثمائة وخمسون جنيها وستة وثمانون قرشا لا غير)، وذلك طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات التي يمكن الحصول عليها من إدارة المشتريات بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وبموجب تفويض رسمي من الشركة المتقدمة.

ولن يلتفت إلى العطاءات التي ترد بعد الميعاد المحدد للممارسة (تاريخ فتح المظاريف الفنية) أو غير المصحوبة بالتأمين الابتدائي.