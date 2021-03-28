وزارة الشباب ومنظمة العمل الدولية تنفذان نادي البحث عن وظيفة بالمنوفية

ياسر رشاد - القاهرة - نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الاداره المركزيه للمشروعات وتدريب الشباب (الاداره العامه لمشروعات الشباب )، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، نادي البحث عن وظيفة، لمدة ١٠ أيام، بمركز شباب كفر شنوان بشبين الكوم بمحافظة المنوفية.



‎يأتي ذلك في أطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضةلتنفيذ أندية البحث عن وظيفة

والتوسع في تنفيذها في محافظات الجمهورية والوصول لكل الشباب الذي يبحث عن وظيفة والعمل علي تذليل كافة العقبات أمامهم.‎و أكد السيد اللواء إسماعيل الفار وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة أن الهدف من تنفيذ هذا البرنامج هو تدريب الشباب على آليات البحث عن وظيفة مناسبة ولائقة من خلال تنفيذ مجموعة من الانشطة التدريبية مثل كيفية كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الشخصية والتواصل مع الشركات لمعرفة فرص العمل المتاحة والتقديم عليها.



‎الجدير بالذكر أن أندية البحث عن وظيفة

تنفذها وزارة الشباب والرياضة بمحافظات القليوبية والمنوفيه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في إطار أنشطة مشروع تشغيل الشباب في مصر (إيجاد سبب البقاء ).